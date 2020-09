© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principiali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioRegione LazioL'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino partecipa all'evento finale del progetto "Un ponte tra": iniziativa della Regione Lazio sull'accoglienza e l'inclusione dei migranti transitanti. L'appuntamento è alla Casa Internazionale delle Donne, Sala Lonzi, in via della Lungara 19 a Roma - Ore 10L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene alla presentazione del progetto "S.u.m.ma. - Security & Smart Mobility for Artena". L'evento si tiene presso l'ex Granaio Borghese del Comune di Artena in via Alessandro Fleming 2 Artena (Roma) - Ore 17VariePresentazione della V stagione del programma “Talento e Tenacia”: il Montespaccato calcio debutta in serie D. Nell’occasione sarà presentata anche la partnership con Cotral Spa. Palazzo Santa Chiara Piazza Santa chiara 14, Roma - ore 11(Rer)