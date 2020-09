Usa: Senato approva risoluzione per una transizione pacifica dopo le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Senato statunitense ha approvato una risoluzione che riafferma il suo sostegno ad una transizione pacifica del potere dopo le prossime presidenziali, un giorno dopo che il presidente in carica Donald Trump si è rifiutato di impegnarsi in tal senso, nel caso dovesse perdere alle elezioni di novembre. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La risoluzione, proposta dal senatore democratico Joe Manchin, è stata approvata all'unanimità, il che significa che nessun senatore si è opposto ad essa. "È un peccato che dobbiamo venire a riaffermare il nostro impegno per il nostro paese, per la nostra Costituzione e per quello che siamo come popolo. A volte sentiamo cose che lo mettono in discussione e l'abbiamo sentito ieri e ne eravamo molto preoccupati", ha detto Manchin dalla tribuna del Senato. Nella risoluzione non vincolante, il Senato riafferma "il suo impegno per il trasferimento ordinato e pacifico del potere richiesto dalla Costituzione degli Stati Uniti". Inoltre, il Senato appoggia l'ideao che "non ci dovrebbero essere ostruzioni da parte del presidente o di qualsiasi persona al potere per rovesciare la volontà del popolo degli Stati Uniti". (Nys)