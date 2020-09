Fisco: fonti Chigi, "cashless" progetto centrale, stanziati 3 miliardi l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "cashless", cioè la diffusione dell’uso della moneta elettronica, è un progetto centrale per il governo per la modernizzazione del Paese cambiando le abitudini di pagamento dei consumatori, in linea con l’Europa e per un sistema più digitale, più veloce, più semplice e trasparente. E' quanto si apprende da fonti vicine allo stesso esecutivo che sottolineano come per promuovere il "cashless" sono stati stanziati 3 miliardi di euro l’anno. Chi partecipa all’iniziativa beneficerà del 10 per cento di "cashback", cioè un rimborso del 10 per cento degli acquisti effettuati con moneta elettronica. Con un massimale di spesa di 3 mila euro e quindi con un rimborso "cashback" massimo di 300 euro, cifra che può aumentare perché per cautela si è previsto che tutti i partecipanti raggiungeranno il massimo della spesa. Se non fosse cosi ci saranno più risorse che possono alzare il "cashback" oltre le 300 euro. Inoltre si potrà beneficiare di 3 mila euro di "super caschback" per i primi 100 mila che usano maggiormente la carta. In questo caso conta il numero di operazioni non la cifra, chiariscono le fondi vicine al governo. Inoltre ci saranno 50 milioni di euro in premi con la Lotteria degli scontrini, valida solo con carta di pagamento. Questo con premi singoli anche di 5 milioni di euro. (Rin)