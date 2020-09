Libia: Sarraj, bene annuncio su tregua e ripresa petrolio, ora mercenari si ritirino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante gli annunci giunti dalla Cirenaica sulla riapertura del settore petrolifero in Libia, accolti "con favore" in Tripolitania, “non abbiamo ancora visto una risposta da parte dei gruppi armati e dei mercenari stranieri” che dovrebbero “lasciare immediatamente il paese”. Lo ha detto oggi il capo del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Farraj, nel suo discorso alla 75ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Il ventuno agosto scorso abbiamo annunciato un cessate il fuoco e abbiamo lanciato un appello per organizzare le elezioni entro il prossimo marzo”, ha detto Sarraj. Per avere un cessate il fuoco duraturo, ha aggiunto il premier, è necessaria anche “la smilitarizzazione delle aree di Sirte e Al Jufra”. Un passaggio, quest’ultimo, che richiede “il completo ritiro dell’altra parte”, ovvero dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, e “l'apertura di porti e giacimenti petroliferi”, il cui blocco ha causato perdite superiori a 9 miliardi di dollari, oltre gravi danni a impianti e infrastrutture. “Abbiamo accolto con favore la dichiarazione dei vertici politici della Libia orientale sulla tregua e sulla necessità di ripristinare la produzione di petrolio, ma non abbiamo ancora visto una risposta da parte dei gruppi armati e delle milizie affiliate agli aggressori, ma solo dichiarazioni ostili rilasciate dai loro portavoce”, ha detto Sarraj. (Res)