- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 25 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e I. Odg: 1) "basket in periferia: se chiudiamo gli impianti, chiudiamo lo sport"; 2) interpellanza della Circoscrizione 5 "Come riparte lo sport?"; 3) audizione Amminisdstratore Delegato Lumiq srlOre 15 - riunione in videoconferenza della I Commissione. Odg: 1) Imu - imposta municipale propria. Approvazione delle aliquote per l'anno 2020; 2) Deliberazione approvazione del regolamento di disciplina della nuova imposta municipale propria (Imu).REGIONEore 10, Venaria Reale(To) Cascina Brero il vicepresidente partecipa alla presentazione del Progetto Transfrontaliero NATSENSore 11 , Piacenza, via Tirotti 11 l'assessore al Bilancio partecipa al convegno "L'attività estrattiva e la green economy: esperienze a confronto" nell'ambito dell'assemblea annuale dell'ANEPLAore 12,30, Torino, GAM l’assessore alla Cultura partecipa alla inaugurazione del nuovo allestimento della collezione del Novecento storico della GAM di Torinoore 14.30,Saliceto, il presidente incontra il Sindaco e la Giunta comunale.ore 15, Paroldo(Cn) il vicepresidente partecipa alla inaugurazione della scuola di pastoriziaore 17 , l'assessore al Bilancio partecipa in videoconferenza alla inaugurazione virtuale della 26^ edizione di Fili Lungo Filo 2020 che si svolge al Villaggio Leumannore 18 Acqui Terme (Al), Palazzo Robellini, piazza Levi 12 il presidente e l'assessore all'Agricoltura partecipano alla manifestazione"Acqui Wine Days” e alla tavola rotonda "I vini del territorio incontrano i sapori della tradizione", con la partecipazione dei produttori locali. (Rpi)