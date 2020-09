Brasile: Pantanal registra a settembre record di incendi nella serie storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Pantanal in Brasile, la più grande pianura alluvionale del mondo, ha registrato nelle prime tre settimane di settembre il maggior numero di incendi per mese dall'anno di inizio della serie storica, il 1998. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe). Nel periodo compreso tra il primo e il 23 settembre 2020 sono stati registrati 6.048 roghi. Il precedente record mensile era stato registrato ad agosto del 2005, quando gli incendi erano stati 5.993. Rispetto a settembre del 2019, mese in cui furono contabilizzati 2.887 roghi in 30 giorni, l'aumento è già pari al 109 per cento. Il numero di incendi registrati in tre settimane di settembre 2020 rappresentano il 211 per cento in più sulla media storica di Inpe per settembre. Complessivamente nei primi nove mesi del 2020 sono stati registrati 16.201 roghi. In aumento del 29 per cento rispetto al 2005, anno in cui, nei dodici mesi, furono registrati 12.536 incendi. (segue) (Brb)