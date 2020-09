Brasile: Pantanal registra a settembre record di incendi nella serie storica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo al dibattito generale della 75esima edizione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso 22 settembre il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha sostenuto che il Brasile ha la "migliore legislazione" a tutela dell'ambiente al mondo e "rispetta le regola della preservazione della natura" ma, nonostante questo, ha subito una "brutale" campagna di disinformazione internazionale sulla questione ambientale in merito alla deforestazione del Pantanal e della foresta amazzonica. "L'Amazzonia brasiliana è nota per essere molto ricca, questo spiega il sostegno delle istituzioni internazionali a questa campagna sostenuta da interessi loschi agiscono in combutta con associazioni brasiliane approfittatrici e anti-patriottiche con l'obiettivo di danneggiare il governo e lo stesso Brasile", affermava Bolsonaro. (segue) (Brb)