Libia: Sarraj, Onu indaghi su violazioni di Haftar contro i Qadhafah a Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite dovrebbero indagare sulle violazioni a cui sono sottoposti i cittadini nella città di Sirte e i membri della tribù Qadhafah (la tribù del defunto colonnello Muammar Gheddafi) per mano dei miliziani del generale Khalifa Haftar, in Libia. Lo ha detto oggi il capo del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Farraj, nel suo discorso alla 75ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “L'aggressione alla città di Tripoli ha rappresentato una palese violazione di tutti i principi e le fondamenta dei diritti umani”, ha detto Sarraj un video-messaggio, citando “bombardamenti indiscriminati, l'uccisione, e lo sfollamento di civili, la posa di mine e le esecuzioni sul campo testimoniate dalle fosse comuni ritrovate nella città di Tarhuna”. Il premier del Gna ha accolto con favore la costituzione di una commissione Onu di accertamenti dei fatti avvenuti a Tripoli e Tarhuna, ma invita anche ad indagare sulle “violazioni a cui sono sottoposti i cittadini nella città di Sirte per mano dei miliziani di Haftar, l'ultima delle quali è stato l'arresto di un certo numero di membri della tribù Qadhafah e l’uccisione di uno di loro davanti ai familiari”.(Res)