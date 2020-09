Afghanistan: alto rappresentante Pontecorvo, Nato e partner fermamente impegnati sostegno a forze sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pontecorvo ha ricordato che la Turchia comanda la missione Train-Advise-Assist-Capital Command "che è uno dei 5 comandi regionali della nostra missione Resolute Support in Afghanistan". La Turchia è anche il "nono contributore più grande al fondo fiduciario dell'esercito nazionale afgano con circa 106 milioni di dollari statunitensi" che "finanzia l'attrezzatura, la formazione e la costruzione di capacità dell'esercito nazionale afgano", ha aggiunto. Per Pontecorvo, "forze di sicurezza nazionale afgane efficaci e sostenibili sono vitali per una stabilità a lungo termine e per la sicurezza e sono anche vitali per la regione nel suo insieme". L'alto rappresentante ha sottolineato che "le forze di sicurezza e difesa nazionale afgane (Andsf) stanno facendo davvero un notevole lavoro, proteggendo la popolazione contro ancora livelli inaccettabili di violenza causata dai talebani e da gruppi terroristi" e ha ricordato che "gli alleati della Nato e i partner sono fermamente impegnati, e la Turchia è prima tra questi, a sostenere le forze afgane attraverso la missione di formazione e il finanziamento fino al 2024" portando avanti gli sforzi "per assicurare la pace a beneficio di tutti gli afgani". (Beb)