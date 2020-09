Rieti: incidente stradale a Poggio Mirteto, donna ferita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale 313 nel comune di Poggio Mirteto. I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti in via della Stazione per soccorrere la donna rimasta ferita ed incastrata nell'unica auto coinvolta nel sinistro. Giunti in posto insieme ai carabinieri della locale stazione e ai sanitari del 118, i pompieri sabini hanno portato soccorso alla persona infortunata e messo in sicurezza l'autovettura. (Rer)