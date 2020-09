Libia: Sarraj, mio paese vittima e non causa delle migrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia è una vittima delle migrazioni illegali e non una causa di essa. Lo ha detto oggi il capo del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Farraj, nel suo discorso alla 75ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Il fenomeno ha gravi ripercussioni economiche, sociali e previdenziali (...) che hanno colpito negativamente la società libica. È difficile affrontare queste sfide senza una cooperazione e un'assistenza esterne. Attendiamo con impazienza un maggiore coordinamento e consultazione con le organizzazioni internazionali con cuoi collaboriamo”, ha detto il premier, invitando a guardare in modo “realistico ed obiettivo” un problema che andrebbe “affrontato alla radice, trovando soluzioni per le vere ragioni che spingono le persone a rischiare la vita per migrare”. (Res)