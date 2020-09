Quirinale: Matterella riceve lettere credenziali di cinque ambasciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle lettere credenziali, cinque nuovi ambasciatori. Si tratta di Margaret Eileen Twomey, commonwealth d'Australia; Jan Bjorklund, Regno di Svezia; Anders Carsten Damsgaard, Regno di Danimarca; Paul Teesalu, Repubblica di Estonia; Neena Malhotra, India. Era presente agli incontri il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione Internazionale, Ricardo Antonio Merlo, precisa un comunicato del Quirinale. (Com)