Milano: Consiglio comunale chiede area verde intitolata a prima squadra di calcio femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un interesse quello per il calcio femminile che - come ricorda l'ordine del giorno - si è rinnovato nel 2019, con la partecipazione italiana ai mondiali di calcio femminile, che ha portato anche alla consegna della civica benemerenza lo scorso anno al portiere Laura Giuliani. "Nonostante alcuni primi insufficienti passi avanti in Italia il tema della parità tra uomini e donne anche nello sport è aperto, problematico e irrisolto", denuncia il testo a prima firma Pirovano, che invita il sindaco e la giunta "a dedicare una via, una piazza o una significativa area verde al Gfc, possibilmente nelle vicinanze dell'Arena Civica, anche al fine di far conoscere e diffondere la memoria di questa esperienza e delle sue protagoniste nel solco di una sempre maggior attenzione e promozione per lo sport in generale e per quello femminile nello specifico". (Rem)