Portogallo: coronavirus, governo proroga misure restrittive fino al 14 ottobre

- Il governo del Portogallo ha deciso di estendere le restrizioni su tutto il territorio nazionale a causa della pandemia del coronavirus almeno fino almeno fino al 14 ottobre. Restano in vigore, pertanto, le misure restrittive in vigore, tra le quali il divieto di riunioni che superino le 10 persone, la vendita di bevande alcoliche dopo le 20 o di consumarle sulle strade pubbliche. Il Portogallo, che finora ha segnalato 71.156 casi, si è inizialmente guadagnato un elogio per la sua risposta alla pandemia ma l'aumento costante dei casi nelle ultime 5 settimane ha spinto il governo ad adottare drastici provvedimenti.(Spm)