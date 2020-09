Coronavirus: Rasi (Ema), prime dosi vaccino forse a inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime dosi del vaccino contro il coronavirus "potrebbero essere disponibili a inizio anno, e poi a mano a mano, durante il 2021, auspicabilmente per tutti i cittadini". Così a Sky Tg24 Guido Rasi, direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), parlando dell'atteso vaccino. Rispondendo alla domanda su quanto tempo potrebbe durare la protezione del farmaco, Rasi ha spiegato che "è una delle domande chiave a cui dovremo rispondere, non lo sappiamo ancora perché non abbiamo i dati, sicuramente sarà necessario un monitoraggio molto stretto per vedere quanto durerà l'immunizzazione. Non è assolutamente possibile saperlo in questa fase e con la Commissione stiamo lavorando a un piano di monitoraggio che dovrà essere svolto subito, appena si inizia a vaccinare la popolazione". (Com)