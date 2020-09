Migranti: Solinas, su sbarco Alan Kurdi Regione Sardegna non consultata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessione dello sbarco nel porto di Olbia ai 125 immigrati a bordo della nave Ong Alan Kurdi, dopo il diniego del governo francese, non è condivisa dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che parla di una decisione presa dal governo senza consultare la Regione Sardegna, alla quale "si chiede un ulteriore sacrificio oltre a quelli determinati dai continui sbarchi sulle coste del Sulcis". "Non si comprende - dice il presidente Solinas - il vero motivo del cambio di destinazione e meno ancora quello dello stazionamento davanti alle coste sarde, anche alla luce del decreto del 7 aprile con cui si è di fatto disposta la chiusura dei porti italiana". "Nella totale incertezza sulla percentuale di coloro che saranno reindirizzati verso altri paesi europei, e sui tempi con i quali si procederà, si impone dunque - dice il presidente - un nuovo onere sulla Sardegna e su uno scalo portuale non adeguato e attrezzato per fronteggiare una simile emergenza dagli incerti contorni, anche sanitari".(Com)