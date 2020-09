Emirati: capo sicurezza cibernetica loda collaborazione con Israele contro attacchi hacker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile del Centro nazionale per la sicurezza cibernetica (National Cyber Security Centre, Ncsc) degli Emirati Arabi Uniti, Mohammad al Kuwaiti, ha dichiarato oggi che la condivisione di informazioni con l'intelligence israeliana sta aiutando Abu Dhabi a scoraggiare e prevenire i tentativi di attacco hacker. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Per la prima nella storia delle relazioni tra i due Paesi, i responsabili dei rispettivi centri di sicurezza cibernetica di Israele ed Emirati hanno partecipato insieme ad una conferenza virtuale organizzata presso l’Università di Tel Aviv. Da parte israeliana ha partecipato il responsabile del Direttorato nazionale per la sicurezza cibernetica, Yigal Unna. Rispondendo alle domande sull'impatto della cooperazione informatica tra Israele e Emirati Arabi Uniti, alla luce dei recenti accordi per la normalizzazione delle relazioni, Al Kuwaiti ha affermato che il rapporto con Israele "ha rappresentato un valore positivo e aggiunto per molti settori e aspetti" della difesa degli Emirati Arabi Uniti dagli attacchi hacker. Secondo Al Kuwaiti questa collaborazione consentirà ad uno sviluppo dell trasformazione digitale degli Emirati. (Res)