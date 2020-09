Roma: Bordoni (Lega), Raggi aumenta Tari senz migliorare il servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un aumento della Tari a Roma è un insulto per i cittadini. La Raggi aumenta le tasse senza migliorare il servizio. Un sindaco che chiede tasse senza dare risposte ai cittadini". A dirlo in una nota è il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni commentando quanto emerso circa la prospettiva, deliberata in Giunta, di aumentare la tariffa sui rifiuti. "A Roma si paga la Tari in misura maggiore rispetto a qualsiasi altra città d'Italia, intollerabile un aumento, stimabile in un +2,59 per cento medio per le aziende e un +2,87 per le famiglie a fronte di un servizio mal erogato in quasi tutta la città. Siamo pronti ad opporci in aula contro qualsiasi rincaro per la tariffa rifiuti - avverte Bordoni - La situazione disastrosa della spazzatura in città e il grave livello di sporcizia che si registra oramai da tempo deve portare ad una riduzione della Tari in favore degli utenti, che pagano un servizio che non ricevono". (Com)