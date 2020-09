Coronavirus: Speranza, in Europa situazione seria da non sottovalutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Europa per quel che riguarda i nuovi contagi da coronavirus "è seria e non può essere sottovalutata". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, che oggi ha avuto un lungo confronto con i ministri della salute di Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Olanda. "I numeri del contagio - scrive il ministro - stanno crescendo costantemente nelle ultime settimane. Nonostante il giudizio positivo del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che ha collocato oggi l‘Italia tra i paesi a basso rischio credo - continua il ministro - che dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare ad investire sulla linea della prudenza. È ancora dura. I prossimi mesi non saranno facili e servirà l’impegno di tutti". (Rin)