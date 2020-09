Congo-Brazzaville: N'Guesso all'Onu, multilateralismo necessario per affrontare sfide attuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri delle Nazioni Unite ed in particolare dell'Africa hanno bisogno di un fulcro forte per affrontare con approccio multilaterale le principali sfide economiche e sanitarie globali di questo periodo storico. Lo ha detto il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou N'Guesso, nel suo intervento in videoconferenza alla 75ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "Le Nazioni Unite rimangono il principale strumento per mobilitare gli Stati membri ed organizzare il consenso sulle azioni collettive e per farlo in modo equo", ha detto N'Guesso, per il quale "abbiamo bisogno di un organismo saldo per assicurare l'accesso ad una copertura sanitaria globale" e per combattere sfide in crescita come quelle del terrorismo. Nell'invitare l'Assemblea a riformare l'organismo "sulla base delle necessità comunitarie" e nel rispetto dei principi del multilateralismo, N'Guesso è quindi tornato a chiedere un maggior coinvolgimento dei Paesi africani nella risoluzione del conflitto libico, dal quale "siamo tutti interessati". (segue) (Nys)