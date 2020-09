Congo-Brazzaville: N'Guesso all'Onu, multilateralismo necessario per affrontare sfide attuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Repubblica del Congo vive una ripresa del terrorismo e delle violenze", ha detto N'Guesso, affermando che le conseguenze della crisi in Libia e nel Sahel colpiscono anche il suo Paese, esposto anche alla delicata situazione della vicina Repubblica Centrafricana, dove il 27 dicembre si terranno le elezioni presidenziali e legislative. Sulla crisi libica N'Guesso ha fatto riferimento alla conferenza tenuta proprio a Brazzaville dal Comitato di alto livello dell'Unione africana (Ua) sulla Libia, di cui è presidente, sottolineando che come già accaduto alla precedente conferenza di Berlino i suoi partecipanti hanno "incoraggiato le parti a focalizzarsi sul dialogo ed ad avere un approccio multilaterale". La tabella di marcia adottata in quell'occasione, ha ricordato il presidente, rimane valida. (Nys)