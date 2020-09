Libia: Sarraj, chi ha scommesso su Haftar riconsideri la sua posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi ha scommesso “sull’aggressore” Khalifa Haftar, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), “riconsideri la sua posizione” alla luce dalla sconfitta militare delle forze di Bengasi. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Farraj, nel suo discorso alla 75ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Noi crediamo nella costruzione di uno stato democratico, non nella dittatura di un solo uomo. Invitiamo alcuni Paesi a riconsiderare le loro posizioni, e non continuare a scommettere sull'aggressore, avviando un dialogo con il legittimo governo della Libia per stabilire e rafforzare relazioni di cooperazione basate sul muto rispetto, sull'interesse comune e la non interferenza negli affari interni”, ha detto Sarraj. (Nys)