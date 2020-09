Scuola: Ronzulli (FI), Azzolina e governo allergici a buone proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, segnala che "sono sempre più numerose le classi messe in quarantena per casi di positività al Covid tra studenti o insegnanti. Anche a guardare l'andamento dei contagi, oltre al fatto che non tutte le scuole hanno ancora riaperto - prosegue la parlamentare in una nota -, c'è il timore che questa situazione possa sfuggire di mano, scatenando il panico tra ragazzi e famiglie al primo raffreddore, tanto più con l'approssimarsi dell'influenza stagionale. Proprio per questo motivo sarebbe stato opportuno reintrodurre la figura del medico scolastico in ogni istituto, come ho proposto mesi fa. Purtroppo - spiega l'esponente di FI -, il governo Azzolina e il governo sono però allergici alle buone proposte, come quella di procedere alla misurazione della temperatura attraverso i termoscanner installati direttamente presso le scuole". (Com)