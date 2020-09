Brasile: Pantanal registra a settembre record di incendi nella serie storica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia del Brasile ha disposto l'invio di 43 vigili del fuoco della Forza nazionale di sicurezza da dispiegare in azioni di contrasto agli incendi che da mesi sta devastando la regione del Pantanal, nello stato di Mato Grosso. La Forza nazionale è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della giustizia composta da poliziotti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. Secondo quanto disposto nell'ordinanza del 23 settembre, i militari lavoreranno nella regione per 30 giorni, termine che potrebbe essere prorogato se necessario. Oltre alla squadra dei vigili del fuoco, il governo federale ha inviato sul posto anche dieci veicoli, due minibus e un elicottero. Il ministero ha accolto una richiesta di aiuto formalizzata dal governatore di Mato Grosso, Mauro Mendes. (segue) (Brb)