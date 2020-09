Brasile: Pantanal registra a settembre record di incendi nella serie storica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sviluppo regionale del Brasile ha inoltre stanziato 3,8 milioni di real (607 mila euro) per finanziare azioni di contrasto agli incendi boschivi che stanno interessando la regione del Pantanal, nel stato di Mato Grosso do Sul, dopo che lo scorso 15 settembre il governo aveva riconosciuto lo stato di emergenza per lo stato, aprendo alla possibilità dello sblocco dei fondi. Secondo il ministero, il denaro sarà utilizzato per attuare attività specifiche in un periodo di 90 giorni, tra cui il noleggio di un aereo cisterna e alcuni elicotteri dotati di strumenti anti-incendio, l'acquisto di attrezzature per il contenimento e l'estinzione del fuoco. Secondo quanto riferito dal ministro dello Sviluppo regionale, Rogerio Marinho, i fondi si sommano ai 562 mila real (90 mila euro) già trasferiti dal governo federale allo stato per aiutare a combattere le fiamme. Il mese scorso, inoltre, il governo federale aveva trasferito ulteriori 870 mila real (139 mila euro) ai municipi maggiormente colpiti dai roghi. (segue) (Brb)