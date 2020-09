Brasile: Pantanal registra a settembre record di incendi nella serie storica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Bolsonaro ha infatti affermato che grazie alle capacità del governo nel corso della pandemia, la produzione rurale non si è fermata, facendo si che il Brasile emergesse ancor più come una potenza agricola internazionale, "in grado di garantire prodotti alimentari a per oltre un milione di persone in tutto il mondo. Il Brasile sta emergendo come il più grande produttore di cibo al mondo. Per questo c'è così tanto interesse a diffondere disinformazione sul nostro ambiente", ha affermato, sottolineando che "l'interesse a diffondere notizie false è dovuto al fatto che non abbiamo mai esportato tanto". (segue) (Brb)