Brasile: Pantanal registra a settembre record di incendi nella serie storica (6)

- Secondo la ricostruzione di Bolsonaro inoltre gli incendi che stanno distruggendo Amazzonia e Pantanal non sono opera di speculatori. "La nostra foresta è umida e non consente la propagazione del fuoco al suo interno. Gli incendi avvengono praticamente sempre negli stessi luoghi in aree già disboscate lungo il confine orientale della foresta, dove gli indigeni appiccano incendi nei campi che coltivano per la loro sopravvivenza", ha continuato il presidente. "Nel nostro Pantanal così come in California i grandi incendi sono conseguenze inevitabili dell'alta temperatura locale, sommata all'accumulo di massa organica in decomposizione", ha concluso. (Brb)