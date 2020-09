Infrastrutture: De Micheli, terzo Valico diventerà metropolitana Nord Ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, osserva che "negli ultimi mesi ha ripreso slancio il dibattito pubblico sulle infrastrutture strategiche per l'Italia, utili a migliorare la vita delle persone. Perché - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - le stiamo sbloccando. Come questa galleria tra il Valico Nord e Serravalle Scrivia, al servizio del terzo Valico ferroviario del Nodo di Genova. Oggi abbiamo abbattuto l'ultimo diaframma e una volta completata l'opera riusciremo a collegare il capoluogo ligure con Milano e Torino in circa un'ora". Per De Micheli, "questa tratta ferroviaria diventerà la metropolitana del Nord Ovest, capace di ridurre distanze e tempi di percorrenza in un'area di grande rilevanza per tutto il Paese. Ma il vero titolo che farei se fossi un cronista di questa giornata riguarderebbe le donne e gli uomini che ogni giorno rendono possibile tutto questo. 'I filosofi hanno interpretato la società in vari modi, ma il punto è cambiare il mondo', e le donne e gli uomini dei nostri cantieri lo fanno tutti i giorni. A loro - conclude il ministro - va il mio grazie". (Rin)