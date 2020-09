Roma: Pelonzi (Pd), cani trasferiti in strutture private, ora diamo opportunità di adozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi unisco al coro delle associazioni animaliste che da anni si prendono cura dei cani all'interno dei canili comunali e privati convenzionati di Roma, per chiedere che i cani, provenienti dal canile privato Villa Andreina, che di gabbia ne hanno avuta abbastanza, vengano ospitati in strutture site in città, accessibili ai volontari di tutte le associazioni e facilmente raggiungibili dai cittadini che li vorranno adottare". Lo dichiara in una nota Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio. "Non è giusto che a pagare le spese della cattiva gestione complessiva del settore animali a Roma siano oggi i cani più anziani, indeboliti da anni di reclusione e non adeguata socializzazione, già provenienti da maltrattamenti, abbandoni o sfortunate situazioni. Per quanto i volontari delle associazioni animaliste si possano prodigare - scrive anche Pelonzi-, è innegabile che le distanze e eventuali difficoltà di accesso non possano favorire le adozioni. Roma Capitale ha anche altre strutture convenzionate meno distanti e ben rodate nella collaborazione con i volontari: diamo una vera occasione di vita e di adozione a questi cani che hanno già patito abbastanza. Invito il Dipartimento ambiente e l'ufficio animali di Roma Capitale a mantenere come noi alta l'attenzione sulle strutture comunali e sulle convenzioni con i canili privati affinché non siano parcheggi per cani ma si raggiungano gli scopi per cui sono nate: combattere il randagismo, accogliere, curare, accudire e dare in adozione i cani che vi vengono ospitati".(Com)