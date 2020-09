Germania-Bielorussia: deputati SpD candidano le 3 leader delle proteste di Minsk a Nobel per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al Bundestag, Nils Schmid e Fritz Felgentreu, hanno candidato al Premio Nobel per la pace le leader delle proteste in Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya, Marija Kolesnikova e Veronika Tsepkalo. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che Schmid e Felgentreu sono portavoce della SpD al Bundestag rispettivamente per la politica estera e la difesa. Con la candidatura al Nobel per la pace delle tre donne che guidano le manifestazioni contro il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, ha affermato Felgentreu, si vuole “apprezzare il loro amore per la libertà e il loro coraggio di protestare con la nonviolenza di fronte alla repressione autoritaria”. Con la loro iniziativa, i due deputati della SpD intendono anche richiamare l'attenzione su Kolesnikova, da giorni in carcere. Secondo Schmid, l'obiettivo è sostenere le leader delle proteste in Bielorussia con la solidarietà internazionale e appoggiare le iniziative dell'Ue per le sanzioni contro le autorità del paese. A tal riguardo, Schimd ha dichiarato: “Considero inaccettabile che Cipro blocchi le sanzioni dell'Unione europea contro quanti in Bielorussia sono responsabili della repressione del movimento di protesta”. (Geb)