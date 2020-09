Migranti: Francia, difensore civico denuncia condizioni di vita degradanti a Calais

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il difensore civico francese Claire Hedon ha denunciato le condizioni di "vita degradanti e inumane" dei migranti che vivono a Calais, nel nord del paese. Durante una visita di due giorni effettuata il 22 e il 23 settembre, Hedon ha constatato che i migranti vivono in uno "stato di sfiancamento fisico e mentale". "L'accesso al cibo, all'acqua e all'igiene è difficile e complesso", ha detto il difensore dei diritti, che in Francia è un'autorità pubblica indipendente. "Certi esiliati non riescono a mangiare tutti il giorno. Le distribuzioni dei pasti, a orari variabili e non sempre rispettati, sono certe volte lontani dai luoghi di vita", ha affermato Hedon, sottolineando la "volontà di rendere invisibili" i migranti presenti sul posto, dove ci sono tra le 1.200 e 1.500 persone che punta a raggiungere il Regno Unito.(Frp)