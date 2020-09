Campania: Mastella, allerta meteo arancione a Benevento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, alla luce dell’ultimo bollettino emanato dalla Protezione Civile della Campania, ha avvisato in una nota "di prestare la massima attenzione e di monitorare le aree alluvionali ed i corsi d’acqua che attraversano il proprio territorio con particolare riguardo ai punti singolari (ponti, aree golenali, restringimenti dell’alveo, strade-alveo, ecc.); di prestare attenzione alle zone depresse, ai sottopassi stradali e ai luoghi e alla rete stradale prossimi a impluvi, canali e corsi d’acqua soggette ad allagamenti; di prestare particolare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde pubblico". Inoltre ha disposto: dalla mattinata di domani fino a sabato "il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta ed al regolare traffico veicolare; la verifica da parte di amministratori ed i proprietari di immobili degli alberi, delle grondaie, dei tetti e/o terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e sovraccarico delle strutture; la massima attenzione alla circolazione stradale nel rispetto del nuovo Codice della Strada". (Ren)