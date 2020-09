Albania: presidente Meta, rispettare accordo del 5 giugno su riforma elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Albania, Ilir Meta, ha invitato oggi le parti politiche a riprendere le discussioni sull’accordo per la riforma della legge elettorale, sulla base dell'intesa di massima trovata lo scorso 5 giugno. Meta ha denunciato i tentativi di discostarsi in maniera “totalmente unilaterale” dall'accordo del 5 giugno. “Gli emendamenti costituzionali totalmente unilaterali che hanno provato a sferrare un colpo agli accordi mostrano che l’Albania non è sulla strada che si aspettano i cittadini e gli alleati dell’Ue”, ha detto Meta, sottolineando come sia necessario fare le riforme richieste per avvicinare il paese all’Unione europea. Il capo di Stato ha aggiunto che il percorso di adesione all'Ue dell'Albania non deve essere separato da quello della Macedonia del Nord, la quale ha nel frattempo realizzato "progressi straordinari e ha mostrato di avere una classe politica responsabile" e rispettosa dei principi democratici. (segue) (Alt)