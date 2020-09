© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa di poterci confrontare col governo per portare la voce della maggioranza degli italiani e delle Regioni, la Lega ha presentato un emendamento per estendere il super bonus energetico anche ad alberghi e scuole paritarie, fino ad oggi inspiegabilmente esclusi dal governo". Lo dice in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando gli emendamenti al decreto legge Agosto. (Com)