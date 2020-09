Conte all'Onu: "L'Italia sostiene lo sviluppo di un ambizioso Green deal"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il mondo sta affrontando contemporaneamente una pandemia, la questione delle emissioni inquinanti e l'aumento della temperatura globale ad un ritmo allarmante. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento alla tavola rotonda sul clima organizzata a margine dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Cinque anni fa a Parigi abbiamo adottato un accordo storico, impegnandoci a rafforzare la risposta globale agli effetti devastanti del cambiamento climatico", ha affermato il capo dell'esecutivo per aggiungere: "C'è però un messaggio di speranza che si fa più forte, poiché le persone giovani e meno giovani intraprendono azioni senza precedenti, incoraggiando i governi a scegliere soluzioni climatiche più ambiziose, aumentando ulteriormente gli investimenti in tecnologie pulite, riducendo i sussidi ai combustibili fossili e disinvestendo dalle industrie inquinanti"."Per accelerare verso l'attuazione dell'Accordo di Parigi", ha proseguito il premier, "l'Italia, insieme all'Unione europea, si è impegnata per la neutralità climatica entro il 2050 e ha sostenuto lo sviluppo di un ambizioso Green deal". In questo contesto, secondo Conte "la transizione verso un'economia climaticamente neutra e sostenibile deve essere il nostro motore della crescita verde e della creazione di posti di lavoro verdi". Il presidente del Consiglio ha concluso evidenziando che "per realizzare questo potenziale c'è bisogno di un solido quadro di politiche, a garanzia di un ambiente favorevole a investimenti green solidi e a lungo termine da parte delle aziende". (Rin)