Roma: al via i "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" dedicati a istituti istruzione secondaria

- Anche quest'anno Roma Capitale propone agli istituti di istruzione secondaria l'edizione aggiornata del "Catalogo dei servizi e delle attività" a cura del dipartimento Turismo, formazione professionale e lavoro, pensato per la partecipazione degli studenti dell'ultimo triennio ai "Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento" (Pcto). "Lo scopo è quello di dare ai ragazzi l'occasione di formarsi mentre studiano, coniugando esperienza sul campo e orientamento al mondo del lavoro. L'offerta messa a punto mira a concretizzare uno scambio effettivo tra la dimensione scolastica e quella professionale", dichiara la sindaca Virginia Raggi. (segue) (Com)