Roma: al via i "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" dedicati a istituti istruzione secondaria (2)

- Sono 12 i percorsi disponibili: spaziano dalla consapevolezza nell'affrontare un colloquio di lavoro all'informazione turistica sui social network, passando per i laboratori di comunicazione e creazione dei piani d'impresa. Le attività proposte, supervisionate da personale esperto e tutor, partiranno indicativamente a novembre prossimo e si concluderanno nel mese di maggio 2021, secondo modalità di partecipazione a distanza oppure in presenza, a seconda delle disposizioni normative vigenti. "I percorsi elaborati rispecchiano alcune delle esigenze più sentite da chi si approccia al mondo del lavoro: dall'orientamento fino alla pratica di mansioni più specifiche. Sono attività utilissime per mettersi alla prova e compiere una scelta lavorativa consapevole per il futuro", spiega l'assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Capitale Carlo Cafarotti. Le scuole interessate potranno aderire al progetto fino al 22 ottobre, consultando il Catalogo e compilando il modulo d'iscrizione pubblicati sul sito del Comune. (Com)