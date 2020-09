Milano: Maran, tavolini all'aperto, nuove isole pedonali e zone 30 verso stabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano vuole rendere stabili alcune delle sperimentazioni urbanistiche avviate in fase 2, come i tavolini all'aperto, le nuove isole pedonali e le zone con limite di velocità a 30 chilometri orari. Lo fa sapere in un post pubblicato su Facebook l'assessore a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran, dopo l'annuncio sulla proroga dell'ordinanza sulla tassa di occupazione del suolo pubblico gratuita per i nuovi tavolini all'aperto annunciata questa mattina dal sindaco Giuseppe Sala. "Quest'estate migliaia di attività hanno vivacizzato strade e piazze con i nuovi tavolini consentiti dalle norme sperimentali del Comune di Milano. Se da un lato questo ha evitato a molti di loro di chiudere, dall'altro ha fatto riscoprire numerosi spazi pubblici restituendo ai milanesi il piacere di stare insieme all'aperto. È una piccola rivoluzione urbana che deve assolutamente proseguire; pertanto stiamo lavorando a una delibera che stabilizzi le nuove isole pedonali e zone 30 e consenta di proseguire le occupazioni anche dopo il 31 ottobre 2020", spiega Maran, aprendo però a una discussione su alcuni punti, per adattare le regole prima della stabilizzazione delle misure. I cittadini possono inviare osservazioni a un indirizzo e-mail predisposto dal Comune, in vista di un webinar che il Comune organizzerà ai primi di ottobre, prima della discussione in Consiglio comunale. (segue) (Rem)