Milano: Maran, tavolini all'aperto, nuove isole pedonali e zone 30 verso stabilizzazione (2)

- I punti su cui lavorare - precisa Maran - sono la possibilità di prevedere "limiti orari sull'uso dei tavolini e anche alcuni limiti sulla dimensione delle occupazioni", "un'analisi degli effetti sulla sosta e qualche azione a calmiere, in particolare in alcuni quartieri come NoLo, Isola e Porta Venezia". "Inoltre - aggiunge l'assessore - va pienamente garantito lo spazio di pedoni, disabili, passeggini e quindi allargati gli spazi pedonali sui marciapiedi. Si avvicina l'inverno e ha senso consentire alcune coperture e lampade riscaldanti (elettriche), probabilmente però va mantenuta una differenza rispetto ai dehors chiusi che restano una cosa diversa. Negli spazi pedonali forse si può pensare di abbinare ai tavolini l'attivazione di altri luoghi di aggregazione non a consumazione obbligatoria". Infine la previsione di "uniformità e coerenza estetica nelle occupazioni, specie negli ambiti vincolati, con la necessità in alcuni casi di elementi esteticamente un po' più adeguati tenendo conto dei costi di investimento" e la "stabilizzazione di alcune modifiche regolamentari che hanno consentito di 'inventarci' in poche settimane questa nuova attività". (Rem)