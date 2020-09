Onu: Conte, l'Italia sostiene lo sviluppo di un ambizioso "Green Deal" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha dichiarato che in qualità di prossima presidenza del G20 e copresidenza della Cop26, in collaborazione con il Regno Unito, l'Italia “si adopererà per garantire che l'azione per il clima sia alla base di una ripresa dalla pandemia che sia sostenibile, resiliente e inclusiva”. Secondo Conte, “a tal fine, la finanza deve svolgere un ruolo cruciale, favorendo il processo di decarbonizzazione dei nostri sistemi energetici e incoraggiando il riorientamento dei flussi di capitali privati verso investimenti sostenibili”. Il presidente del Consiglio ha ricordato che “questa transizione richiederà investimenti senza precedenti, nonché una radicale trasformazione del sistema finanziario stesso”. In conclusione il premier ha sottolineato: “Non ricominciamo da capo: sono stati compiuti passi concreti per tradurre l'ambizione in azione. L'Italia è stata in prima linea in questi sforzi, sia come Paese dell'Ue che come orgoglioso membro della Coalition of Finance Ministers for Climate Action. Nel quinto anniversario dell'accordo di Parigi, usiamo i tragici eventi di quest'anno per creare lo slancio politico necessario per garantire che la questione del clima rimanga in cima all'agenda globale”. (Nys)