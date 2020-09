Hong Kong: attivista pro-democrazia Joshua Wong rilasciato su cauzione dopo arresto di stamattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista pro-democrazia di Hong Kong Joshua Wong è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato arrestato oggi con l'accusa di aver preso parte a un'assemblea non autorizzata il 5 ottobre dello scorso anno e di aver violato il divieto di indossare maschere. È quanto si apprende da un post del suo account Twitter ufficiale. "Niente da festeggiare per un rilascio stranamente tempestivo", scrive il giovane. Il caso sarà portato in tribunale il 30 settembre alle 14:30. L'arresto odierno sarebbe è stato eseguito mentre Wong faceva rapporto al quartier generale del distretto di polizia centrale intorno alle 13 ora locale. Secondo la stampa di Hong Kong, la polizia ha confermato l'arresto di due uomini, di 23 e 74 anni, e ha riferito che sono stati accusati di "aver preso parte consapevolmente a un'assemblea non autorizzata", mentre il 23enne è stato anche accusato di aver violato il regolamento sul divieto di copertura del viso. La polizia ha chiarito che la manifestazione dello scorso ottobre non era un evento autorizzato come consentito dall'ordinanza sull'ordine pubblico e ha aggiunto che entrambi gli uomini dovranno comparire davanti ai giudici del Tribunale est il 30 settembre prossimo. (Cip)