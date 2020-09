Russia: sequestrato appartamento Navalnyj per caso diffamazione società Prigozhin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ufficiali giudiziari russi hanno sequestrato l'appartamento del creatore delle Fondazione per la lotta alla corruzione, Aleksej Navalnyj, nel quartiere moscovita di Maryino in connessione con le rivendicazioni della compagnia Moskovskij Schkolnik. Lo ha annunciato su Twitter l'addetto stampa di Navalnyj, Kira Jarmysh. "Il 27 agosto, cioè una settimana dopo l'avvelenamento di Navalnyj, gli ufficiali giudiziari hanno annunciato il divieto di azioni di registrazione per la sua quota in un appartamento a Maryino. Ciò significa che l'appartamento non può essere venduto, donato o ipotecato", ha dichiarato la portavoce dell'attivista, aggiungendo che anche i conti dell'attivista russo sono stati sequestrati. (segue) (Rum)