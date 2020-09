Russia: sequestrato appartamento Navalnyj per caso diffamazione società Prigozhin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento del sequestro del suo appartamento, Navalnyj era in coma nella clinica Charité di Berlino, dove era stato trasferito due giorni dopo essere finito in coma in seguito ad un malore mentre tornava a Mosca da un viaggio di lavoro a Tomsk. Il 7 settembre l'imprenditore di San Pietroburgo Evgenij Prigozhin, a cui è riconducibile la società Konkord che controlla la Moskovskij Schkolnik, ha inviato un pagamento da un milione di rubli alla clinica (circa 11 mila euro) al fine di sostenere le cure del l'attivista politico e controparte nella causa. A renderlo noto sulla propria pagina Vkontakte è stata la società, Konkord, citando Prigozhin: "Che lo curino finché non si riprende, soprattutto perché mi deve dei soldi". La clinica ha in seguito restituito il denaro, probabilmente, per il rischio di finire sotto le sanzioni a cui è soggetto l'imprenditore russo. (segue) (Rum)