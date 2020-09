Russia: sequestrato appartamento Navalnyj per caso diffamazione società Prigozhin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attriti tra il creatore della Fondazione per la Lotta alla corruzione e l'imprenditore russo legato al Cremlino si protraggono da anni. Nella seconda metà del mese di luglio Prigozhin ha effettuato una donazione all'attivista in seguito all'annuncio dell'imminente scioglimento della Fondazione, resosi necessario a causa dei debiti sorti in seguito dai numerosi contenziosi in tribunale. Navalnyj in quell'occasione ha restituito immediatamente la somma pari sempre ad un milione di rubli. Nel commento pubblicato sul suo sito web in seguito all'annuncio della chiusura della Fondazione, l'attivista aveva spiegato che la decisione era legata in particolare al caso di Moskovskij Shkolnik, che ha chiesto un risarcimento di 88 milioni di rubli (circa un milione di euro al tasso di cambio attuale) a causa di alcuni contenuti diffamatori presentati dall'Fbk. Le pretese della società, soddisfatte dal tribunale riguardano sia la persona giuridica della Fondazione che le persone fisiche Aleksej Navalnyj e Ljubov Sobol. (Rum)