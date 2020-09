Coronavirus: nel fine settimana drive in anche ad Aprilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl di Latina, in una nota, comunica che, "in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sarà attivato nei comuni di Aprilia e Formia una locale postazione di drive in straordinario per l’esecuzione del test rapido (antigenico) volto alla rilevazione del coronarovirus Sars-Cov2. I giorni e le sedi di tali drive in sono le seguenti: Aprilia venerdi 25 – sabato 26 e domenica 27 settembre presso la sede “ex stabilimento Acqua Claudia” con ingresso da SS.148 Km.46.600. Formia: domenica 27 - lunedì 28 e martedì 29 settembre a piazza Mercato nuovo / via Olivastro Spaventola". L’esecuzione del test' si legge nella nota, "è rivolta a tutti i cittadini, principalmente domiciliati/residenti in questi Comuni, che pur non presentando segni clinici della malattia hanno, per i contatti avuti all’interno della comunità, un rischio aumentato di essere stati contagiati e di essere pertanto attualmente portatori dell’infezione". (segue) (Com)