Coronavirus: nel fine settimana drive in anche ad Aprilia (2)

- Si precisa al riguardo "che tale test non è rivolto ai cittadini già presi in carico dal dipartimento di Prevenzione della Asl in quanto sintomatici o contatti certi di soggetti positivi per i quali permangono le modalità di esecuzione di test a cura del dipartimento quali in essere in tutta l’azienda". L’esecuzione del test "non prevede nessuna prescrizione medica ma è al fine di evitare lunghe inutili cose, si invitano le persone interessate ad effettuare la prenotazione; non sarà garantita l’esecuzione del test in assenza della prenotazione e per tale ragione l'accesso al drive in sarà regolamentato dalla Polizia municipale. L’inizio dell’attività del drive in per entrambi le sedi è prevista nei giorni indicati per le 9.30 circa e proseguirà quindi assicurando ogni giorno l’esecuzione di circa 500 test, salvo situazionimeteorologiche che, per motivi di sicurezza, potranno interrompere la seduta che sarà ripresa nelle giornate successive". (Com)