Libia: ecco chi è Abu Muadh al Iraqi, il “califfo” del Nord Africa ucciso dall'Lna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato ucciso in Libia il terrorista dietro alla decapitazione di 21 copti egiziani avvenuti in Libia nel febbraio del 2015. L'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha annunciato la morte del “califfo” dello Stato islamico in Nord Africa, Abu Muadh al Iraqi (l'iracheno), durante un'operazione di sicurezza - non proprio brillante - avvenuta tra il 14 e il 15 settembre. Il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, durante una conferenza indetta ieri stampa a Bengasi, ha detto che Al Iraqi è stato ucciso nel quartiere Abdel Kaffi, nella città di Sebha. Nell’operazione sarebbero rimasti uccisi altri nove terroristi e sono state arrestate due delle loro mogli. Quello che Al Mismari non dice, tuttavia, è che nell’operazione sono morte anche tre donne e un bambino che erano con gli estremisti. Nel blitz hanno perso la vita anche tre soldati fedeli a Haftar appartenenti al 116esimo e del 160esimo battaglione. Sia come sia, nella conferenza stampa indetta ieri, Al Mismari ha corretto una sua precedente dichiarazione, quando aveva detto che il “leader” dello Stato islamico ucciso era Abu Abdallah al Libyia. In realtà, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il nome corretto è un altro: Abdel Qader al Najdi, sceicco successore di Abul Nabil al Qahtani alla guida del sedicente califfato in tutto il Nord Africa e regista della decapitazione dei copti egiziani."Preghiamo Dio di essere fedeli pii e di essere coloro che conquisteranno Roma", aveva detto Abdel Qader al Najdi in un’intervista alla rivista jihadista “Al Naba” nella primavera del 2016, pochi mesi dopo la liberazione di Sirte dal giogo delle bandiere nere. “Promettiamo il peggio all'Occidente e agli atei”, aveva minacciato Al Najdi, secondo quanto riferito dal sito web dell’emittente televisiva britannica “Bbc”. Sarebbe stato Al Najdi (identificato dalle autorità della Cirenaica come originario dell’Iraq, e non dall’Arabia saudita come precedentemente sostenuto dal tv del Regno Unito) ad ideare la macabra esecuzione, filmata e pubblicata in rete, degli uomini vestiti con tute arancioni, sequestrati e portati a forza lungo la spiaggia, fatti inginocchiare e poi decapitati con la lama di un coltello. Il massacro, poi vendicato dall’Egitto con un raid aereo a Derna (effettuato con i nuovi Rafale acquistati dalla Francia) costato la vita ad Abul Nabil al Qahtani, l’allora leader del califfato. (Res)