Urbanistica: Comazzi (Fi), da Comune Milano crociata senza senso, nostra legge regionale fondamentale per investimenti

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale, dichiara in una nota: “Stupisce la crociata senza senso che l’assessore all’Urbanistica Maran e gli esponenti locali del Pd stanno portando avanti nei confronti della legge regionale di rigenerazione urbana. In una fase delicata come questa un buon amministratore dovrebbe incentivare ogni iniziativa volta a favorire la ripresa, stimolando investimenti che Milano rischia di perdere per sempre”. “La nostra legge, salutata con favore da tutti gli operatori del settore - prosegue - consente di sottrarre vaste porzioni di territorio all’incuria, all’abusivismo e al degrado, riducendo il consumo di suolo e migliorando la qualità ambientale dei nostri centri urbani. Visto lo stato in cui versano molti quartieri periferici di Milano, anche a causa di una certa politica - continua -, crediamo si tratti di un’opportunità da cogliere al volo. Dal tono di certe esternazioni - conclude - non vorremmo che tutta questa polemica, che riguarda un solo comune dei 1507 coinvolti, si riducesse a una mera questione di entrate per le casse comunali”. (Com)