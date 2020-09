Roma: avanti discussione in Campidoglio su manovra Covid, 530 tra odg ed emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue in Assemblea capitolina la discussione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022 del Campidoglio. L'atto, licenziato dalla giunta capitolina a inizio agosto, presenta una manovra da circa 423 milioni di euro nel triennio per registrare la copertura delle minori entrate derivanti dall'emergenza coronavirus sulla parte corrente. L'Assemblea capitolina, che oggi è tornata a riunirsi in presenza, ha dato il via all'analisi e voto di ordini del giorno ed emendamenti: sul documento sono stati presentati 1.743 ordini del giorno e 623 emendamenti. Dopo il vaglio degli uffici sono rimasti in piedi 240 ordini del giorno e 290 emendamenti, per un totale di 530 documenti. Per la discussione sono previste quattro ore per gli odg e altrettante per gli emendamenti. Tra gli emendamenti andrà discusso e votato quello di giunta, annunciato ieri nel corso della seduta dalla presidente della commissione Bilancio, Sara Seccia. L'emendamento andrà a coprire l'esenzione della Cosap fino a fine anno per i commercianti romani. (Rer)