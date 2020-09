Usa: sondaggio “Nyt”, Biden contende a Trump tre Stati storicamente repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrà faticare non poco per confermare la vittoria ottenuta nel 2016 in tre Stati tradizionalmente repubblicani come Iowa, Georgia e Texas, dove rischia invece di vincere il candidato democratico alla presidenza, Joe Biden. Lo indica un sondaggio condotto da “New York Times” e Siena College. “Sebbene Trump e Biden si stiano affrontando aggressivamente per imporsi in Stati tradizionalmente in bilico come Wisconsin, Pennsylvania e Florida, il sondaggio suggerisce che Biden ha formato una coalizione sufficientemente agguerrita da minacciare Trump anche in zone storicamente repubblicane del sud e degli Stati Uniti medio-occidentali”, scrive il quotidiano. A quaranta giorni dal voto del prossimo 3 novembre, le rilevazioni mostrano l’attuale inquilino della Casa Bianca in vantaggio di tre punti percentuali in Texas, con il 46 per cento degli elettori registrati che lo appoggiano contro il 43 per cento a favore dell’ex vice di Barack Obama. In Texas – Stato nel quale un candidato democratico alla presidenza non riesce ad affermarsi dai tempi di Jimmy Carter nel 1976 - Trump vinse con buon margine nel 2016, distaccando l’allora candidata democratica Hillary Clinton di 9,2 punti percentuali e conquistando 38 grandi elettori. In Georgia, dove sono a disposizione 16 grandi elettori e dove Trump vinse quattro anni fa con un distacco di quasi 6 punti, Trump e Biden appaiono appaiati con il sostegno del 45 per cento degli elettori. In Iowa è invece il candidato Dem a essere in vantaggio di tre punti. Si tratta di uno Stato che non può essere considerato solidamente repubblicano, dal momento che nel 2012 vi vinse Barack Obama, ma che nel 2016 regalò a Trump un’ampia vittoria su Hillary Clinton, con un margine del 9,6 per cento. Il sondaggio è stato condotto dal 16 al 22 settembre scorsi sulla base di 523 intervistati in Georgia, 501 in Iowa e 653 in Texas. Il margine d’errore è in tutti e tre i casi sopra i 4 punti percentuali. (Nys)